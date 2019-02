Oro cotiza cerca de mínimo de una semana ante avance del dólar y acciones

Los precios del oro cotizaban el martes cerca de mínimos de una semana, ya que un dólar más fuerte y el renovado interés por activos de riesgo disminuía el atractivo del lingote.

A las 11:38 GMT, el oro al contado subía un 0.12% a US$1,313.22 la onza luego de que en la víspera llegó a los US$ 1,308.20, un máximo desde el 29 de enero. Los precios del referencial se movían en un rango de 5 dólares.

Los futuros del oro en Estados Unidos declinaban un 0.1% a US$ 1,317.70 por onza.

Las acciones mundiales cotizaban en territorio positivo y el dólar iba camino a registrar su cuarta jornada seguida de ganancias, lo que mermaba el atractivo del metal amarillo.

La atención de los inversores está ahora en el discurso que pronunciará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el Estado de la Unión, que podría entregar señales sobre los avances en el diálogo comercial entre Washington y Pekín.

Las tenencias de SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa más grande del mundo respaldado por oro, bajaron un 0.5% a 813,29 toneladas el lunes. Las tenencias han disminuido por dos sesiones seguidas.

El paladio sumaba un 0.04% a US$ 1,365 por onza. La plata operaba estable a US$ 15.862 la onza y el platino cedía un 0.1% a US$ 816.66 por onza.