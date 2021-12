Los precios del oro subían el jueves, en una jornada de escasas operaciones debido a las vacaciones de fin de año, aunque una mejoría en el apetito por el riesgo limitaba la tendencia alcista.

El oro al contado subía un 0.2% a US$ 1,807.49 la onza a las 09:44 GMT, en tanto, los futuros del oro en Estados Unidos sumaban 0.3%, a US$ 1,808.30 la onza.

El bajo volumen de operaciones y las compras navideñas mantienen al oro por encima del nivel de US$ 1,800, dijo Michael Langford, director de la asesoría corporativa AirGuide. Agregó que el aumento de las inversiones de riesgo antes de Navidad, el llamado “rally de Santa Claus”, estaba creando un entorno positivo a corto plazo para el metal.

El índice dólar, que se encamina a una caída semanal, se recuperó ligeramente pero se mantenía cerca de un mínimo de una semana frente a monedas rivales de mayor riesgo, lo que hacía que el oro sea menos atractivo para los inversores fuera de Estados Unidos.

Ayudado por la baja del dólar, el oro ha acumulado un alza de alrededor de 0.5% en una semana truncada por el feriado del mercado de Nochebuena el viernes, en lo que podría ser su segundo aumento semanal consecutivo.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba 0.3% a US$ 22.83 la onza; mientras que el platino subía 0.3% a US$ 967.75 la onza; y el paladio bajaba un 0.3% a US$ 1,876.23 la onza.