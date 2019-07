Oro se consolida antes de datos económicos en EE.UU. y con foco puesto en la Fed

El oro avanzaba el viernes tras dejarse un 1% en la víspera por un robusto dato laboral en Estados Unidos, mientras los inversores esperan nuevos reportes económicos de Washington que podrían afectar a la confianza antes de la reunión que celebrará la próxima semana la Reserva Federal.

A las 10:55 (GMT), el oro al contado subía un 0.33%, a US$ 1,418.76 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,3%, a US$ 1,418.50 la onza.

Los precios seguían en camino de su primera semana de declives en las últimas tres, presionados en parte por un dólar más fuerte y reacciones a los comentarios del jueves del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que rebajaron las expectativas de un recorte inmediato de las tasas de interés.

El avance del lingote se veía frenado por el dólar, que se mantenía cerca de máximos de dos meses a la espera del reporte a las 12:30 (GMT) del PBI de Estados Unidos, que podría mostrar su crecimiento más lento en más de dos años.

En este marco de datos tenues de la mayor economía mundial, los inversores esperan que la Fed rebaje sus tasas en 25 puntos básicos en su reunión de la próxima semana.

En el frente de la guerra comercial, la incertidumbre en torno a si Washington y Pekín podrán superar su diferencias mantenía a los inversores en guardia. Negociadores de ambos países se reunirán la próxima semana en Shanghái.

En otros metales preciosos, el platino cedía un 0.2%, a US$ 863.50 la onza; el paladio mejoraba un 0.6%, a US$ 1,539; y la plata ganaba un 0.2%, a US$ 16.43, en camino de su tercera semana de ganancias, con una mejora del 1.4% hasta la fecha.