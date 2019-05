Oro cede desde máximos de una semana por rebote del dólar

Los precios del oro retrocedían este martes desde un máximo de una semana, luego de que el dólar recuperó impulso como activo de refugio favorito de los inversores ante la incertidumbre por las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, aunque la debilidad de las acciones limitaba las pérdidas del metal precioso.

El oro al contado bajaba un 0.1% a US$ 1,282.52 la onza a las 1028 GMT, después de haber tocado su mayor nivel desde el 17 de mayo a US$ 1,287.32 la onza en la sesión previa.

Los futuros del oro en Estados Unidos, en tanto, caían un 0.1%, a US$ 1,282.90 la onza.

"El mercado del oro claramente no tiene una tendencia por el momento. Existe incertidumbre en los mercados financieros, lo que es positivo para el oro. Pero al mismo tiempo, el metal sigue enfrentando los vientos en contra de la fortaleza del dólar", dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer.

El dólar sumaba un 0.2% contra una cesta de monedas importantes tras haber bajado el viernes a un mínimo desde el 16 de mayo de 97.546 unidades y ahora emergía como el activo preferido de refugio frente a las tensiones comerciales que remecen a los mercados financieros.

Entre otros metales preciosos, la plata bajaba un 0.7% a US$ 14.49 la onza, mientras que el platino ganaba un 0.4% a US$ 808.98 la onza, y el paladio cotizaba estable a US$ 1,225.85 la onza.