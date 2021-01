El precio del oro caía el martes debido a que el dólar se hacía levemente más fuerte y la incertidumbre sobre el paquete de estímulo en Estados Unidos, mientras los inversores esperan que la Reserva Federal (FED) entregue pistas sobre sus futuras decisiones de política monetaria.

A las 10:23 (GMT), el oro al contado caía un 0.2% a US$ 1,851.90 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedía un 0.2% a US$ 1,852.10.

“(El oro) está esperando a la FED, está esperando que surja algo sólido y mientras sigamos viendo la fortaleza que hemos visto en los mercados bursátiles durante las últimas dos semanas, el enfoque en los refugios seguros no será tan fuerte”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

“La caída en los rendimientos de los bonos ayer ayudó a compensar parte de ese nerviosismo que se deslizó en el mercado por la posible incapacidad de llegar a un acuerdo (sobre un paquete de alivio por la pandemia en Estados Unidos). Si llegan a un acuerdo, podría ser una versión diluida para que lo apruebe el Congreso, eso también pesa sobre el mercado (del oro)”, explicó.

La propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de un paquete de ayuda de US$ 1.9 billones por la pandemia enfrenta obstáculos, ya que los republicanos se opusieron a ella por ser demasiado cara y presionaron por un plan más pequeño dirigido a la distribución de vacunas.

El oro cayó a pesar de que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se hundieron a un mínimo de tres semanas. Los rendimientos más bajos reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

“Si la FED indica que no están buscando expandir el estímulo, y siembra las semillas de que podrían tener que considerar salir antes de lo que piensan actualmente (...) eso podría ser muy perjudicial para el oro”, dijo Ilya Spivak, estratega cambiario de DailyFX.

La FED de Estados Unidos debía comenzar una reunión de política de dos días más tarde el martes.

El dólar tocó el máximo de casi una semana, lo que volvía al oro más costoso para los tenedores de otras monedas.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.4% a US$ 25.41 la onza, el platino perdía un 1.2% a US$ 1,084.72 y el paladio caía un 0.5% a US$ 2,323.32.