Los precios del oro bajaban este viernes, después de que el Banco Central Europeo (BCE) evitó dar señales concretas sobre más estímulos monetarios, aunque la incertidumbre económica limitaba las pérdidas y conducía al metal amarillo a anotar un alza semanal.

El oro al contado perdía 0.5% a US$ 1,945.18 la onza a las 1040 GMT, luego de haber tocado su mayor nivel desde el 2 de septiembre de US$ 1,965.94 la onza. El oro ha ganado 0.7% esta semana. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban 0.6% a US$ 1,953.40.

“El BCE no se refirió a medidas por la fortaleza del euro, ni reveló planes de nuevos estímulos monetarios, lo que mantendrá la inflación débil en la zona euro. Eso es negativo para el oro”, dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, desestimó las preocupaciones sobre la apreciación del euro y dejó decepcionados a los inversores que esperaban señales de futuros estímulos económicos.

Los mercados estarán pendientes ahora del dato de inflación de Estados Unidos que se conocerá dentro de poco para obtener más claridad sobre la recuperación económica global.

Entre otros metales preciosos, la plata bajaba 0.2% a US$ 26.86 la onza; mientras que el paladio subía 0.3% a US$ 2,300.60 la onza; y el platino avanzaba 0.5% a US$ 930.42 la onza, dirigiéndose a su mejor semana desde principios de agosto.