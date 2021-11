Los precios del oro caían este viernes, cortando seis sesiones de avances, ya que la firmeza del dólar restaba algo de brillo al metal dorado, aunque las preocupaciones sobre la persistente inflación mantenían al lingote en camino a cerrar su segunda semana al alza.

A las 0928 GMT, el oro al contado cedía un 0.6% a US$ 1,851.31 la onza, tras tocar un pico de cinco meses en la víspera. Los futuros de oro de Estados Unidos bajaban un 0.6% a US$ 1,852.80.

El dólar avanzó hasta su máximo desde julio de 2020, encareciendo el oro para los compradores con otras monedas.

El billete verde tiene más margen para obtener ganancias, ya que los principales bancos centrales andan rezagados en términos de alzas de tasas, y en este escenario el oro puede sufrir debido a la correlación invertida, dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades.

No obstante, el lingote sigue en camino de cerrar la semana al alza, después de que los precios al consumidor en Estados Unidos registraron su aumento más pronunciado en más de 30 años el mes pasado e impulsaron la demanda de oro, considerado como una cobertura frente a la inflación.

“El oro ha mejorado su reputación como depósito de valor, en particular después de las lecturas de alta inflación de Estados Unidos, y esto le dará más apoyo”, dijo el analista de Commerzbank Daniel Briesemann.

En otros metales preciosos, la plata al contado cedía un 1.3% a US$ 24.89 la onza; el platino bajaba un 1.8% a US$ 1,065.85 y el paladio restaba un 1.5% a US$ 2,027.97.