Oro cae por toma de ganancias tras tocar máximo en dos semanas

El oro caía el jueves por una toma de ganancias de los inversores, después que el metal alcanzó un máximo de dos semanas más temprano en la sesión debido a mayores expectativas de una postura moderada de política monetaria de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos.

El oro al contado caía un 0.65% a US$ 1,417.27 la onza a las 12:50 GMT. Los precios subieron un 1.5% en la rueda previa y extendieron su alza el jueves hasta los US$ 1,426.80, un máximo desde el 3 de julio.

El lingote se afirmó el miércoles después que la FED informara que la economía de Estados Unidos ha seguido creciendo a un ritmo "modesto" en las últimas semanas.

"En este momento, el oro carece de un disparador para ir más allá de los niveles que hemos visto en el año", dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer, quien agregó que los precios entre US$ 1,420 y US$ 1,425 están generando tomas de ganancias.

Mayores apuestas a un recorte de tasas por parte de la FED han mantenido al oro bien por encima de los US$ 1,400 y el impulso general es positivo, dijeron analistas. El mercado espera que el banco central estadounidense recorte un total de 75 puntos básicos para fines de año.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta semana martes que todavía queda mucho camino por recorrer para lograr un acuerdo comercial con China, pero que su Gobierno aún puede imponer sanciones a productos de la nación asiática valorados en US$ 325,000 millones.

El precio del oro podría subir a US$ 1,439 la onza tras superar la resistencia en US$ 1,421, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.6% a US$ 16.07 la onza, superando los 16 dólares por primera vez desde febrero. El platino al contado ganaba un 1% a US$ 851.58, mientras que el paladio caía un 0.6% a US$ 1,529.08.