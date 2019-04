Oro cae en la sesión pero se mantiene cerca de máximo de dos semanas

Los precios del oro caían este jueves por tomas de ganancias tras la fuerte alza del metal esta semana, pero el lingote se mantenía cerca de un máximo de dos semanas por la inquietud ante una desaceleración económica.

A las 1240 GMT, el oro al contado bajaba un 0.86% a US$ 1,295.51 la onza luego de subir el miércoles a US$ 1,310.50, máximo desde el 28 de marzo. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.4% a US$ 1,308.50 por onza.

Los precios al contado del lingote han repuntado desde US$ 1,280.59, mínimo de 10 semanas que tocaron la semana pasada.

El oro está presionado por tomas de ganancias tras los avances de la semana pasada, observó Craig Erlam, analista de OANDA. "Una de las razones por las que estamos operando en torno a niveles de US$ 1,300 es la postura moderada de los bancos centrales", afirmó Erlam.

El dólar cotizaba estable contra sus rivales, cerca de un mínimo de dos semanas luego de que las minutas de la reunión de marzo de la Reserva Federal (FED), publicadas el miércoles, afirmaron su postura de política monetaria moderada ante los riesgos de una desaceleración económica global.

También en la víspera, el presidente del Banco Central Europeo ( BCE), Mario Draghi, mencionó la perspectiva de más ayuda para la alicaída economía de la zona euro si persistía su desaceleración. El BCE mantuvo sin cambios su política monetaria ultra expansiva.

Tasas de interés bajas reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes, considerados como un activo seguro en tiempos de incertidumbre política y económica.

Respecto a otros metales, el platino cotizaba plano en US$ 900.95 por onza. El paladio bajaba un 0.9% a US$ 1,375.34 por onza y la plata caía un 0.3% a US$ 15.15 la onza.