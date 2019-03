Oro cae por recuperación de las bolsas y alza de rendimiento de bonos

El precio del oro caía este martes, retrocediendo desde un pico de cerca de un mes tocado en la sesión previa, después de que los mercados de acciones recuperaron algo de terreno tras un fuerte declive motivado por temores a una desaceleración mundial y por el avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

A las 1102 GMT, el oro al contado cedía un 0.6 %, a US$ 1,314.51 por onza, tras alcanzar en la víspera su cota más elevada desde el 28 de febrero, a US$ 1,324.33.

Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.7 % a US$ 1,314 por onza.

La recuperación de los precios en los últimos días generó algunas tomas de beneficios y el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también afectaba al oro, según Carsten Menke, analista de Julius Baer.

La calma regresaba el martes a los mercados globales, ya que un día más estable en las bolsas de Europa y Asia y un leve alza en los retornos de los bonos referenciales ayudaban a aliviar los nervios tras varias jornadas dominadas por las preocupaciones sobre la recesión.

El oro ha ganado cerca de un 14 % desde que tocó mínimos de más de un año y medio en agosto, gracias a la postura cauta adoptada por la Reserva Federal (FED) y los temores sobre el crecimiento a nivel mundial.

En otros metales preciosos, el paladio cedía un 0.8 % a US$ 1,564.30 por onza, tras tocar en la sesión previa su mínimo en unas dos semanas, a US$ 1,532.56. La plata perdía un 0.5 % a US$ 15.45 y el platino bajaba un 0.4 % a US$ 851.79.