Los precios del oro caían a cerca de un mínimo de una semana este martes, en su tercera sesión consecutiva de pérdidas, lastrados por la apreciación del dólar antes de las próximas negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos.

El oro al contado cedía un 0.3%, a US$ 1,489.32 la onza, a las 0627 GMT, luego de perder un 1% en la víspera. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.6% a US$ 1,494.60 la onza.

“Uno de los factores clave en el mercado del oro es el panorama del crecimiento global y los operadores están en alerta por los desarrollos entre Estados Unidos y China”, dijo Michael McCarthy, de CMC Markets. “El mercado está muy vulnerable a los titulares. Cualquier noticia sobre las discusiones en Estados Unidos con los negociadores chinos podría ser muy importante”.

Las negociaciones comerciales de alto nivel se reanudarán el jueves, cuando el viceprimer ministro chino, Liu He, se encontrará con el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Las acciones en Asia subieron en las primeras operaciones, aunque la cautela predominó por la merca en las expectativas de un acuerdo comercial después de que Washington incluyó a compañías chinas en una lista negra debido al tratamiento de Beijing a minorías étnicas mayormente musulmanas y el presidente Donald Trump dijo que era poco probable lograr un pacto pronto.

La incertidumbre respecto al resultado de las negociaciones hizo subir al índice dólar durante las operaciones en Asia. El alza del billete verde vuelve más costosas las materias primas que cotizan en la moneda para los tenedores de otras divisas, lo que debería reducir la demanda.

Datos de China este martes hicieron poco por animar a los mercados después de que el sector de servicios creció a su menor ritmo en siete meses en septiembre, a pesar de un fuerte incremento de las nuevas órdenes.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía un 0.6%, a US$ 17.34 la onza, mientras que el platino y el paladio subían un 0.4% cada uno a US$ 880.25 y US$ 1,665.93, respectivamente.