Los precios del oro bajaban el miércoles, en camino a cortar una racha ganadora de cinco sesiones, presionados por un dólar y un rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense más altos antes de la publicación de los datos de precios al consumidor en Estados Unidos.

A las 10:44 (GMT), el oro al contado cedía un 0.1%, a US$ 1,834.46 la onza, mientras que los futuros del oro al contado restaban un 0.1%, a US$ 1,835.10.

Se prevé que el reporte de precios al consumidor en Estados Unidos muestre un alza interanual del 3.6%.

“Si la inflación sale más fuerte, aumentará el temor a un ajuste más rápido de lo esperado en la política de la Reserva Federal. Esto podría hacer que los rendimientos aumenten el costo de oportunidad de tener oro”, dijo Fawad Razaqzada, analista de mercado de ThinkMarkets.

“Por contra, si las cifras con más débiles, podríamos ver un avance del oro hasta los US$ 1,850, que es un nivel clave de resistencia donde también entrará en juego el promedio móvil de 200 días”, agregó.

Es probable que una aceleración de la inflación acumule presión sobre la Fed para que adelante sus alzas en las tasas de interés y presione al lingote, que no devenga intereses.

Algunos inversores consideran al oro como una cobertura frente a una inflación más elevada que podría seguir a las medidas de estímulo, pero un rendimiento más elevado de los bonos han reducido el atractivo del metal dorado este año. El retorno de los papeles referenciales a 10 años tocaba un pico de más de una semana.

En otros metales preciosos, el paladio operaba sin cambios, a US$ 2,937.22 la onza; la plata cedía un 0.9%, a US$ 27.38; y el platino subía un 0.1%, a US$ 1,236.57.