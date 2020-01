Los precios del oro bajaban ligeramente este miércoles, presionados por la firmeza del dólar y luego de que autoridades en China anunciaron que tomarán medidas adicionales en los hospitales para contener la propagación de un nuevo coronavirus, en medio de los temores a que se desate una pandemia global.

El oro al contado caía 0.06% a US$ 1,556.83 la onza a las 0945 GMT, extendiendo levemente las pérdidas del martes que le llevaron a su menor nivel desde el 15 de enero de US$ 1,545.95. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban 0.3% a US$ 1,553.80.

Los mercados en Asia repuntaron el miércoles luego de los comentarios de China sobre el brote de una nueva cepa de coronavirus, aunque persiste el temor a un eventual impacto negativo en la demanda doméstica y el turismo.

La cifra de muertos por el virus que causa neumonía se elevó a nueve el miércoles en China, con 440 casos confirmados, dijeron las autoridades locales, que reforzaron las disposiciones para controlar el brote desalentando las congregaciones de personas en la provincia de Hubei antes de la celebración del Año Nuevo Lunar de esta semana.

Las celebraciones que se extienden por una semana generan una frenesí de viajes por vacaciones y suelen subir la demanda de oro.

El consumo del metal dorado por parte de China cayó por primera vez en tres años en 2019, según datos divulgados el martes, ya que los precios más altos y una desaceleración económica pesaron sobre los volúmenes de compras del mayor mercado mundial del metal.

Entre otros metales preciosos, el paladio saltaba 1.7% a US$ 2,442.61 la onza; mientras que la plata subía 0.1% a US$ 17.78 la onza; y el platino sumaba 0.3% a US$ 1,001.68 la onza.