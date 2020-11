El oro caía este miércoles un 1% debido a la apreciación del dólar, en momentos en que los más recientes recuentos de la elección presidencial de Estados Unidos mostraban carrera reñida en la que el presidente Donald Trump se impuso en Florida y otros estados decisivos.

A las 0912 GMT, el oro al contado perdía un 0.73% a US$ 1,895.38 la onza y los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.86% a US$ 1,893.9 la onza.

“El alza repentina del índice dólar aumentó las presiones bajistas sobre los metales preciosos”, dijo el analista de mercado de FXTM Han Tan.

“La senda de una ‘ola azul’ ahora está empañada, por lo que un Senado dividido amenaza con desacelerar la aprobación de un nuevo paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos. Esa perspectiva es dañina para la capacidad del oro de seguir subiendo por el momento”, agregó.

Trump ganó los estados de Florida, Ohio y Texas, mientras que su rival demócrata Joe Biden dijo que estaba rumbo a ganar la Casa Blanca si consigue la victoria en tres estados del cinturón industrial.

Las probabilidades del mercado de apuestas han comenzado a estrecharse, luego de que cambiaron de tendencia y se inclinaron a favor de Trump, según datos de tres agregadores.

“La confianza que los participantes del mercado tenían antes en un resultado claro está desapareciendo”, dijo Harshal Barot, consultor senior de investigación para el sur de Asia de Metals Focus.

Pero hay un conjunto de inversores estratégicos deseosos de comprar ante cualquier caída importante en el oro y “todavía hay mucha incertidumbre por delante para la economía mundial en términos de un aumento de casos del virus y nuevas cuarentenas”, dijo Barot.

El dólar subía un 0,6% frente a una cesta de monedas.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 2.1% a US$ 23.70 la onza, luego de que llegó a ceder un 3.9% más temprano. El platino bajaba un 1.2% a US$ 864.48 y el paladio perdía un 1.47% a US$ 2,262.71.