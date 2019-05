Oro cae por preferencia de los inversores por el dólar para refugio

Los precios del oro bajaron a un mínimo de una semana este jueves debido a que los inversores optaron por los dólares y los bonos del gobierno de Estados Unidos para cubrirse de la incertidumbre provocada por la tensión comercial entre Estados Unidos y China.

El oro al contado bajaba un 0.2% a US$ 1,276.72 por onza, luego de caer a su nivel más bajo desde el 23 de mayo de US$ 1,274.44. Los futuros de oro de Estados Unidos perdían 0.4% a US$ 1,281.40 de la onza.

"Un dólar estadounidense fuerte pesa sobre los precios del oro. El dólar se ha fortalecido últimamente, parece que los inversores prefieren mantener deuda estadounidenses y otros bonos de bajo riesgo que oro", dijo el analista de SP Angel, Sergey Raevskiy.

El índice de dólar alcanzó un máximo de una semana y se acerco a un máximo de dos años de US$ 98.371 de hace una semana, cuando la tensión comercial entre China y Estados Unidos hizo que los inversores buscaran refugio en el dólar y los bonos del gobierno.

El dólar ha sido la cobertura preferida frente a la guerra comercial, lo que repite una tendencia del año pasado y encareciendo el oro para los compradores que usan otras monedas.

Entre otros metales preciosos, la plata cotizaba estable en US$ 14.42 por onza.