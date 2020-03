Oro cae por repunte del dólar y acciones tras recortes de la FED

Los precios del oro bajaban el miércoles mientras las acciones y el dólar recuperaban terreno, revirtiendo la tendencia tras el alza del lingote de un 3% en la víspera, luego del sorpresivo recorte de tasas de interés de la Reserva Federal.

El oro al contado perdía 0.2% a US$ 1,636.13 la onza (0838 GMT), después de haber subido un 0.7% previamente en la sesión y de registrar el martes su mayor ganancia diaria porcentual desde el 2016.

Los futuros del oro en Estados Unidos cedían 0.4% a US$ 1,637.20 la onza. “En el muy corto plazo, el oro quizás ha alcanzado su límite alcista y este recorte de tasas ya estaba incorporado por el mercado”, dijo Margaret Yang Yan, analista de la firma CMC Markets.

Los futuros de acciones estadounidenses ganaban 1% y las bolsas de Europa subían, repuntando tras la caída global de los días previos, luego de la decisión que tomó la Reserva Federal de recortar sus tasas de interés en 50 puntos base para suavizar el impacto del coronavirus en la economía.

El dólar también avanzaba ligeramente para alejarse del menor nivel en dos meses al que cayó el martes. Mientras que, la Fed redujo el rango meta de su tasa de fondos federales en una medida de emergencia, la primera en su tipo desde el punto álgido de la crisis financiera en 2008.

Las tasas de interés más bajas en Estados Unidos suelen disminuir el costo de oportunidad de tener al lingote como activo para los inversores de otras partes del mundo. Entre otros metales preciosos, el paladio perdía 2.1% a US$ 2,449.03 la onza; mientras que el platino subía 0.1% a US$ 875.99 la onza; y la plata ganaba 0.2% a US$ 17.19 la onza.