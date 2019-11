Los precios del oro caían este lunes ante el creciente optimismo en un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, luego de un reporte que indicó que hubo “negociaciones constructivas” entre las partes el fin de semana, lo que impulsaba las compras de activos más riesgosos.

El oro al contado bajaba 0.57% a US$ 1,459.03 la onza a las 1114 GMT, mientras que los futuros del lingote en Estados Unidos perdían 0.6% a US$ 1,459.10 la onza.

“Todo parece ser más positivo. Los mercados estadounidenses están en máximos históricos, las negociaciones comerciales progresan lentamente y la Reserva Federal (Fed) ha recortado las tasas, esto se ve diferente para el oro respecto a la tendencia que tuvimos en el verano (boreal)”, dijo Craig Erlam, analista senior de mercados de OANDA.

La agencia de noticias china Xinhua reportó que Washington y Beijing sostuvieron un llamado telefónico entre autoridades de alto rango el sábado y que ambas partes discutieron temas centrales de la “fase 1” de su acuerdo comercial en negociación.

Las acciones europeas subían hasta niveles récord ante el optimismo en torno a las conversaciones comerciales y luego de la sorpresiva decisión del banco central de China de recortar una tasa de interés clave, lo que ofrecía un panorama auspicioso sobre el crecimiento mundial.

Los participantes del mercado ahora están a la espera de la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria de la Fed, prevista para el miércoles.

El oro es altamente sensible a los movimientos de tasas de interés en Estados Unidos, ya que menores costos de endeudamiento reducen la oportunidad de tener al lingote para los inversores en el exterior. También se le considera un activo de refugio para tiempos de tensiones geopolíticas.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía 1% a US$ 16.78 la onza, mientras que el platino cedía 1.2% a US$ 879 la onza; y el paladio subía 0.2% a US$ 1,708 la onza.