Los precios del oro caían este martes, ya que las esperanzas en torno a una vacuna contra el COVID-19 y señales positivas en el frente comercial Estados Unidos-China mejoraban el apetito por el riesgo y contrarrestaban el apoyo que prestaba al lingote la debilidad del dólar.

A las 1003 GMT, el oro al contado perdía un 0.5%, a US$ 1,922.67 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.5%, a US$ 1,928.90.

“Una mayor fortaleza de las bolsas está atrayendo más inversores, borrando todos los efectos positivos de un dólar más débil en el oro”, dijo Eugen Weinberg, analista de Commerzbank.

Las acciones europeas subían, en una jornada en la que aumentaba la confianza de los inversores después de que Washington y Beijing dijeron que están comprometidos con la Fase Uno de su acuerdo comercial, así como renovadas esperanzas sobre la producción de vacunas contra el COVID-19.

Por su parte, el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, caía un 0,3%, abaratando el oro para compradores con otras divisas.

En otros metales preciosos, la plata cedía un 0.4% a US$ 26.42 la onza; el platino ganaba un 0.8% a US$ 923.38; y el paladio mejoraba un 0.2% a US$ 2,164.09.