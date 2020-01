Los precios del oro caían el lunes, luego de que las bolsas asiáticas marcaron máximos de 19 meses, antes de la prevista firma de la primera parte de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, lo que animaba a los inversores a volcarse a los activos de más riesgo.

El oro al contado perdía 0.93% a US$ 1,548.57 la onza a las 1008 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían 0.4% a US$ 1,553.30 la onza.

Las bolsas mundiales subían el lunes y se mantenían apenas por debajo de niveles récord antes de la anticipada firma del acuerdo comercial de Fase 1 en Washington, aunque los mercados aún no están al tanto de los detalles del pacto.

“El interés por el riesgo parece bastante elevado en Asia, está entrando mucho capital, en base a estos relatos sobre comercio y eso tiene un efecto negativo para el oro”, dijo Stephen Innes, estratega de mercados de AxiTrader.

“Hay también un apetito por dólares en el mercado, lo que golpea más al oro”, explicó.

Los compromisos de China en la Fase 1 del acuerdo con Estados Unidos no fueron cambiados en el extendido proceso de traducción del pacto y éstos serán dados a conocer esta semana cuando el texto sea firmado en Washington, dijo el domingo el secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin.

Los precios del oro ganaron un 18% el año pasado, beneficiados por el temor de los inversores a la prolongada riña comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Entre otros metales preciosos, el paladio bajaba 0.1% a US$ 2,116.54 la onza, mientras que la plata caía 0.7% a US$ 17.97 la onza y el platino cedía 0.8% a US$ 970.55 la onza.