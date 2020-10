El precio del oro caía este lunes por debajo del nivel psicológico clave de los US$ 1,900, hasta su mínimo en más de una semana, presionado por la firmeza del dólar y el estancamiento de las negociaciones de un nuevo paquete de ayuda contra el coronavirus en Estados Unidos.

A las 0908 GMT, el oro al contado cedía un 0,2%, a US$ 1,897.71 la onza, tras tocar US$ 1,890.19, su cota más reducida desde el 15 de octubre. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.3%, a US$ 1,900.50.

“Parece haber una falta de ímpetu para encontrar compradores extra (para el oro) (...) Mucho de esto es porque estamos haciendo operaciones bajo la amenazadora sombra de las elecciones en Estados Unidos y la especulación sobre el estímulo”, dijo Kyle Rodda, analista de IG Markets.

El dólar ganaba un 0.3% frente a una cesta de seis destacadas monedas.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el domingo que el gobierno del presidente Donald Trump está revisando el último plan de ayuda por el COVID-19 y espera una respuesta para el lunes.

No obstante, ante la cercanía de las elecciones presidenciales, los analistas dijeron que una posible victoria del demócrata Joe Biden podría impulsar un avance del oro por un potencial gran paquete de estímulo, sobre todo en medio del fuerte alza de casos del COVID-19 en Estados Unidos.

Francia registró un incremento récord de infecciones durante el fin de semana y España anunció un estado de alarma en medio de fuerte alza de casos en Europa.

En otros metales preciosos, el paladio y el platino cedían un 1.5% y un 1.4%, a US$ 2,356.16 y US$ 888.59 la onza, respectivamente. La plata perdía un 1.9%, a US$ 24.12.