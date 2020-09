Los precios del oro caían este martes debido a la fortaleza del dólar, pero el metal se mantenía en un rango estrecho impulsado por las preocupaciones económicas persistentes mientras los inversionistas esperan señales de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

El oro al contado caía un 0.5% a US$ 1,919.07 la onza a las 0946 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos , en tanto, bajaban un 0.5% a US$ 1,924.80.

El dólar se fortalecía frente a sus rivales, encareciendo el oro para los tenedores de otras monedas, en medio de las apuestas de que las señales de política del BCE el jueves podrían pesar sobre el euro.

Los bancos centrales mundiales han saturado los mercados con medidas de liquidez extraordinarias para compensar el daño económico derivado del coronavirus, haciendo que el oro suba un 26% este año, ya que se considera un escudo contra la inflación y la degradación de la moneda.

Entre otros metales, la plata caía un 1.1% a US$ 26.71 la onza y el platino bajaba un 0.9% a US$ 900.06. En tanto, el paladio cotizaba con pocos cambios a US$ 2,294.67.