Los precios del oro caían este lunes por el optimismo generalizado de esta semana en torno a la distribución de la vacuna contra el coronavirus en Reino Unido y mientras el dólar rebotaba desde mínimos de varios años.

A las 1027 GMT, el oro al contado cedía un 0.3% a US$ 1,832.30 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.2%, a US$ 1,836.10.

“La sesión europea está centrada en las negociaciones del Brexit, que al parecer no van tan bien como se esperaba, y por eso estamos viendo al oro caer y al dólar fortalecerse frente al euro”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

El acuerdo sobre el Brexit se tambaleaba mientras Reino Unido y la Unión Europea hacían un último intento por sellar un acuerdo comercial que impida un adiós desordenado de Londres en apenas 24 días.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, rebotaba desde mínimos de dos años y medio, encareciendo el oro para los tenedores de otras monedas.

Asimismo, Reino Unido se disponía a convertirse en el primer país que distribuye la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer/BioNTech esta semana.

El oro sigue acumulando un alza de en torno un quinto en lo que va de año, beneficiándose por ser considerado una cobertura frente a la inflación que podría resultar de las grandes medidas de estímulo aprobadas en 2020.

En otros metales preciosos, la plata cedía un 1.4% a US$ 23.82 la onza, el platino perdía un 2.8% a US$ 1,024.83 y el paladio restaba un 0.9% a US$ 2,322.30.