Los precios del dólar bajaban este martes ante la fortaleza del dólar y la ausencia de progresos para aprobar un nuevo plan de estímulos fiscales en Estados Unidos, lo que contrarrestaba el efecto en el metal de la segunda ola de coronavirus en el mundo y los incertidumbre por las elecciones presidenciales.

El oro al contado retrocedía 0.1% a US$ 1,900.40 la onza a las 0942 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos operaban con una baja de 0.2% a US$ 1,901.70 la onza.

“El oro ha hecho buena parte de su camino alcista de este año y parece que empezará a operar en rangos más ajustados por el momento, respondiendo a los movimientos pequeños de dólar, que a su vez responde a la proyección política sobre los estímulos y las elecciones de Estados Unidos”, dijo el analista independiente Ross Norman.

Pero el número creciente de casos de coronavirus, especialmente en Europa, están sosteniendo al oro, ya que los inversionistas se aprestan a buscar refugio en el lingote en tiempos de crisis económica, añadió.

Una nueva ola de infecciones ha obligado a muchos países, incluyendo a Rusia y Francia, a imponer nuevas restricciones, lo que aumenta el riesgo de que la recuperación económica mundial termine por desbaratarse.

El índice dólar mantenía sus ganancias este martes contra una cesta de monedas rivales, un factor que también reducía la demanda de oro.

Entre otros metales preciosos, el paladio sumaba 0.4% a US$ 2,360.58 la onza, mientras que el platino ganaba 0.8% a US$ 876.46 la onza; y la plata se negociaba estable en US$ 24.31 la onza.