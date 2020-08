Los precios del oro caían este miércoles debido a la fortaleza del dólar, mientras los inversores esperan el discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, para obtener una imagen del plan monetario del banco central a fin de reactivar la economía golpeada por la pandemia.

El oro al contado bajaba un 0.5% a US$ 1,918.59 la onza a las 0954 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos , en tanto, subían un 0.1% a US$ 1,924.60.

El índice del dólar , que mide al billete verde frente a una cesta de monedas importantes, subía un 0.1%, lo que encarecía el lingote para quienes tienen otras monedas.

“La fortaleza del dólar está pesando sobre el oro (...) Aunque los inversores están atentos al discurso de Powell, en su mayoría ya lo han incluido en los precios del oro. Estados Unidos no puede subir las tasas de interés y tampoco parece probable que las reduzca”, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

“La Fed podría tomar una medida poco convencional, como más estímulo (...) Mientras exista distanciamiento social, la economía no puede recuperarse y eso seguirá apoyando al oro hasta fin de año”, añadió.

También pesaba sobre el oro el optimismo sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que impulsó el apetito por el riesgo.

En tanto, la plata bajaba un 0.2% a US$ 26.38 la onza, el platino caía un 1.1% a US$ 917.20 y el paladio perdía un 0.3% a US$ 2,157.81 la onza.