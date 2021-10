Los precios del oro bajaban levemente este viernes, lastrados por un dólar más fuerte, mientras los inversores estaban atentos a la reunión de política de la Reserva Federal de la próxima semana en busca de más pistas sobre la reducción de estímulos mientras suben las expectativas inflacionarias.

A las 1042 GMT, el oro al contado cedía un 0.2% a US$ 1,795.71 la onza, pero seguía en camino de cerrar la semana con un alza del 2.2%. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.3%, a US$ 1,797.10.

“Por un lado, el oro debería beneficiarse de las altas expectativas inflacionarias, pero se está viendo limitado por las perspectivas de alzas de tasas de interés en un futuro cercano o más distante”, dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reconoció el jueves que la inflación será elevada durante más tiempo, pero combatió las apuestas del mercado de que las presiones sobre los precios provocarán un alza de las tasas de interés el año que viene.

“Hay una disparidad entre las expectativas del mercado y las del Banco Central Europeo sobre las subidas de tasas”, y eso está presionando también al oro, agregó Briesemann.

Se espera que la Fed anuncie cuándo comenzará su reducción de estímulos tras la reunión del 2-3 de noviembre. El estímulo reducido y las alzas de tasas suelen impulsar el rendimiento de los bonos y al dólar, reduciendo el atractivo del lingote.

El índice dólar ganaba un 0.2%, pero se encaminaba a su tercera semana consecutiva en declive.

En otros metales preciosos, la plata al contado cedía un 0.4% a US$ 24.01 la onza; el platino mejoraba un 0.2% a US$ 1,021.30 y el paladio avanzaba un 0.2% a US$ 1,992.49.