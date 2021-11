El oro caía por debajo de los US$1.800 este martes ante los avances del dólar y los rendimientos de la deuda gubernamental estadounidense, con mayores expectativas de que las tasas de interés de Estados Unidos suban en 2022 tras la nominación del presidente de la Reserva Federal para un nuevo período.

A las 1022 GMT, el oro al contado caía un 0.4%, a US$ 1,797.16 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.5%, a US$ 1,797.70.

El índice dólar tocó un nuevo máximo en 16 meses y el retorno de las notas del Tesoro estadounidense se afirmó después de que Jerome Powell fue nominado para un segundo mandato al frente de la Fed, lo que aumenta la confianza en una subida de los costos del crédito en Estados Unidos durante 2022.

Si bien el oro es considerado una cobertura contra la inflación y otras incertidumbres, un alza probable de las tasas para frenar el aumento de los precios al consumidor aumentaría el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

No obstante, es “demasiado pronto para descartar al oro”, dijo Ross Norman, analista independiente.

“La inflación tiene piernas para correr todavía y nuevamente hay restricciones por el COVID-19 en Europa. No obstante, la responsabilidad es de los alcistas para probar su punto y obtener apoyo, o de lo contrario, el metal podría bajar nuevamente”, agregó.

El aumento de casos del COVID-19 en varias partes de Europa, que está generando nuevas restricciones, tiene a los inversores al límite.

En otros metales preciosos, la plata al contado cedía un 1.1%, a US$ 23.89 por onza; el platino bajaba un 0.8%, a US$ 1,003.59; y el paladio perdía un 0.4%, a US$ 1,946.38.