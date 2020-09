El oro caía el lunes presionado por el fortalecimiento del dólar, aunque las incertidumbres económicas evitaban mayores pérdidas mientras los inversores esperaban noticias de bancos centrales.

A las 09:51 GMT, el oro al contado cedía un 0.2% a US$ 1,928.05 la onza, en tanto, los futuros del oro en Estados Unidos operaban con pocos cambios a US$ 1,934.90. Los mercados en Estados Unidos permanecerán cerrados por el feriado del Día del Trabajo.

“Un dólar más alto está pesando sobre el oro, mientras que las incertidumbres a largo plazo que aún persisten en el mercado están poniendo un piso a los precios”, dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer.

Menke agregó que es probable que el oro opere en un rango ajustado “ya que los temores de recesión ya se han descontado y los inversores ahora están esperando ver qué sucede a continuación en términos de las políticas de bancos centrales”.

El índice dólar subía un 0.2%, lo que volvía al oro más costoso para los tenedores de otras monedas.

Los bancos centrales mundiales han recortado las tasas de interés para hacer frente a la crisis del coronavirus y el oro ha ganado un 27% en lo que va del año, debido a que tipos más bajos reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes que no rinden intereses.

Los inversores ahora se concentran en la decisión política del Banco Central Europeo el jueves.

“No nos sorprendería ver que el oro rebote al final de este corredor y suba en las próximas semanas, pero no se puede descartar una caída por debajo de los 1.900 dólares si hay posibilidades de datos económicos más sólidos en Estados Unidos”, dijo el analista Eugen Weinberg de Commerzbank.

Entre otros metales preciosos, la plata operaba estable a US$ 26.86 la onza, el platino subía un 0.5% a US$ 899.32 y el paladio ganaba un 0.1% a US$ 2,299.77.