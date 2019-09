Los precios del oro bajaban levemente el lunes, presionados por la fortaleza del dólar, después de que se aliviaron los temores a una escalada en la guerra comercial entre China y Estados Unidos tras un reporte que indicó que Washington no planea en la actualidad excluir a las firmas chinas de sus bolsas.

A las 0649 GMT, el oro al contado cedía un 0.4%, a US$ 1,490.50 por onza. Los precios tocaron los US$ 1,486.60 en la sesión previa, su menor nivel desde el 18 de septiembre.

Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.6%, a US$ 1,497.20 la onza.

La Casa Blanca no contempla en este momento impedir que las compañías chinas coticen en las bolsas estadounidenses, afirmó la portavoz del Departamento del Tesoro, Monica Crowley, según reportó Bloomberg el sábado.

Un día antes, Reuters indicó que Washington analiza excluir a las firmas chinas de los mercados bursátiles del país norteamericano, aumentando la preocupación de los inversores sobre la prolongada guerra comercial.

Los inversores estaban atentos también a nuevas pistas sobre rebajas en las tasas de interés. El presidente de la Reserva Federal en Filadelfia, Patrick Harker, dijo el viernes que se opuso al recorte de septiembre y que piensa que la entidad debe “mantenerse firme” sobre los tipos.

Tasas más altas impulsan al dólar, lo que encarece a activos denominados en la moneda estadounidense como el oro para compradores que usan otras divisas, al tiempo que reduce el apetito de los inversores en el lingote, que no devenga intereses.

En otros metales preciosos, el paladio ganaba un 0.6%, a US$ 1,691.75 la onza, tras tocar un récord máximo de US$ 1,695.14 más temprano en la sesión. La plata caía más de un 1%, a US$ 17.34 la onza, y el platino perdía un 0.6%, a US$ 924.80 la onza.