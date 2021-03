Los precios del oro caían el miércoles, ya que los rendimientos del Tesoro estadounidense reanudaron su avance y las acciones también se fortalecieron a nivel mundial, reduciendo el atractivo del lingote como refugio.

El oro al contado bajaba un 0.6% a US$1,727.11 la onza a las 10:16 (GMT), tras haber caído el martes a su nivel más bajo desde el 15 de junio a US$ 1,706.70. Los futuros del oro en Estados Unidos , en tanto, retrocedían un 0.5% a US$ 1,725.10.

El principal motor del oro sigue siendo el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, dijo el analista Xiao Fu de Bank of China International.

“Parece que el mercado de renta variable en general se mantiene estable, con un apetito por el riesgo moderado, lo que disminuye la demanda del oro como refugio”, añadió.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subía, pero no alcanzó el máximo de un año tocado la semana pasada, mientras que la renta variable mundial también subió.

Los inversores también siguen de cerca los avances en el proyecto de ley de estímulo de US$ 1.9 billones, que el Senado de Estados Unidos debatirá esta semana.

En otros metales preciosos, la plata caía un 0.6% a US$ 26,60 la onza, el paladio cedía un 0.7% a US$ 2,345.97 y el platino bajaba un 0.4% a US$ 1,199.88.