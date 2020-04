El precio del oro bajaba el lunes por señales de que los países podrían empezar a aliviar pronto los confinamientos por el coronavirus, algo que mejoraba el apetito por el riesgo, aunque las pérdidas eran limitadas por esperanzas de mayores medidas de estímulo de los principales bancos centrales.

A las 0954 GMT, el oro al contado cedía un 0.6%, a US$ 1,716.33 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos operaban con escasos cambios, a US$ 1,735.90 la onza.

“Estamos viendo una trayectoria positiva en los casos de coronavirus en Europa y Estados Unidos. Estamos empezando a oír más sobre la reapertura de las economías y un intento de que los negocios vuelvan a la normalidad, y eso parece estar elevando la confianza”, dijo Craig Erlam, analista de OANDA.

“Este tipo de rebote en el apetito por el riesgo está impulsando potencialmente la toma de beneficios en el oro”, agregó.

Por su parte, las bolsas subían, ya que los inversores se felicitaban por un aumento de los países que alivian los confinamientos y de las medidas de estímulo del Banco de Japón para amortiguar el impacto económico por el coronavirus.

El oro tiende a beneficiarse de los planes amplios de estímulo, ya que suele ser visto como una cobertura frente a la inflación y la depreciación cambiaria.

Los actores del mercado esperan ahora las reuniones de esta semana de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo.

Entre otros metales preciosos, el paladio perdía un 1.1%, a US$ 2,003.72 la onza; el platino ganaba un 0.3%, a US$ 762.33 y la plata cedía un 0.2%, a US$ 15.22.