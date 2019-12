Los precios del oro caían el viernes después de que China anunció que eximirá a algunos bienes estadounidenses de los aranceles a las importaciones, pero el lingote se encaminaba a una ganancia semanal antes de un reporte de empleo en Estados Unidos que podría ofrecer pistas sobre el estado de la economía.

El oro al contado perdía un 0.13% a US$ 1,473.61 la onza 0921 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.35% a US$ 1,471.7 la onza.

A pesar de las pérdidas, el lingote se dirige a su segunda semana consecutiva de ganancias, con un avance de cerca de un 0.7% hasta el momento. El metal tocó un máximo de un mes de US$ 1,484 la onza el miércoles.

“Esta semana el oro siguió marchando a un ritmo más rápido y hoy podemos ver algo de toma de ganancias”, dijo Ajay Kedia, director en Kedia Advisory en Mumbai, agregando que la decisión de China el viernes estaba presionando más a los precios.

El Ministerio de Finanzas de China dijo que eximiría a parte de las importaciones de soja y cerdo de Estados Unidos de sus aranceles, en una señal positiva hacia la distensión de la guerra comercial antes de que entren en vigor gravámenes de Washington a bienes chinos a partir del 15 de diciembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también dijo el jueves que las negociaciones comerciales estaban “avanzando”, pero algunos en el mercados conservan su cautela.

“Hemos visto a Estados Unidos y China dar un paso a la vez y luego vemos que el acuerdo no avanza, cada vez hay un nuevo giro. Así que, hasta que el pacto no se cierre, la incertidumbre prevalecerá en el mercado”, agregó Kedia.

Entre otros metales preciosos, el paladio cotizaba estable a US$ 1,871.34, el platino operaba sin cambios a US$ 896.63 y la plata cedía un 0.3% a US$ 16.89.