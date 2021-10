Los precios del oro caían este lunes, luego de que los inversores se refugiaran en el dólar debido a las crecientes presiones inflacionarias y con un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses que se sumaba al estado de ánimo pesimista.

El oro al contado bajaba un 0.2% a US$ 1,764.40 la onza a las 1226 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban con pocos cambios en US$ 1,767.60.

El índice dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subían, a medida que los inversores aumentaron las apuestas de un alza de las tasas de interés. El alza del billete verde hace que el lingote sea menos atractivo para los poseedores de otras divisas.

Si bien el oro se considera una protección contra la inflación, compite con el dólar por el estatus de refugio, en tanto que una prevista reducción del estímulo de la Fed y los aumentos de las tasas de interés elevan los rendimientos de los bonos, lo que pesa sobre el lingote.

“Aunque podría haber más ofertas sobre el oro debido a los crecientes temores de estanflación, el alza del metal aún tiene que vencer el temor al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro”, dijo Han Tan, analista jefe de mercado de Exinity.

Los participantes del mercado esperan cada vez más que la Fed comience a reducir las compras de activos poco después del sólido aumento de los precios al consumidor en Estados Unidos.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, envió una nueva señal de que la entidad se prepara para subir las tasas de interés por primera vez desde el inicio de la crisis del coronavirus a medida que aumentan los riesgos de inflación.

En tanto, la plata al contado caía un 0.1% a US$ 23.26 la onza, el platino bajaba un 1.2% a US$ 1,041.52 y el paladio perdía un 3.3% a US$ 2,005.16.