El oro caía el lunes ante el alza del dólar, tras un reporte que señaló que China está reacia a aceptar un pacto comercial amplio con Washington, pero el lingote se mantenía dentro de un rango ajustado ya que los inversores decidieron esperar a ver qué ocurre con las negociaciones esta semana.

El oro al contado perdía un 0.1%, a US$ 1,502.16 la onza, a las 0931 GMT. Los precios subieron un 0.5% la semana pasada por preocupaciones sobre una desaceleración del crecimiento global. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.3%, a US$ 1,507.80 la onza.

Estados Unidos y China se reunirán el 10 y 11 de octubre en Washington para sostener negociaciones comerciales, aunque los más recientes reportes sugieren que Pekín buscaría limitar el alcance de cualquier acuerdo.

Los inversores también esperan las minutas de la reunión de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que se publicarán el miércoles.

El dólar subía frente a una cesta de seis monedas rivales después de cuatro días consecutivos de pérdidas la semana pasada, mientras que el yuan chino en los mercados internacionales y el euro caían.

Una moneda estadounidense más fuerte encarece las materias primas que cotizan en dólares, como el oro, a los tenedores de otras divisas, lo que puede reducir la demanda.

Sin embargo, las acciones europeas caían y limitaban la baja del oro, luego de que una contracción de las órdenes industriales en Alemania subrayó las preocupaciones sobre una recesión entre la mayor economía de Europa.

En otros metales preciosos, el platino caía un 0.2%, a US$ 874.62; la plata perdía un 0.6%, a US$ 17.45; y el paladio bajaba un 0.8%, a US$ 1,651.85.