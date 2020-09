El oro caía este miércoles por la apreciación del dólar y algunos inversores vendían el lingote para compensar las pérdidas de una reciente liquidación de acciones, pero las preocupaciones por el retraso en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus limitaban el descenso del metal.

El oro al contado perdía un 0.5% a US$ 1,922.21 la onza a las 1056 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.7% a US$ 1,928.90.

Si bien las acciones europeas repuntaban levemente, la confianza sigue frágil después de la fuerte liquidación en Wall Street y luego de que AstraZeneca detuvo los ensayos de su vacuna para el COVID-19.

El dólar operaba cerca de un máximo de un mes frente a una cesta de monedas rivales, lo que volvía al oro más costoso para los tenedores de otras divisas.

Los inversores ahora esperan el resultado de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, que se conocerá el jueves, y de la reunión de política monetaria del Banco de Canadá el miércoles.

“Los países europeos necesitan algún tipo de ayuda económica del banco central, lo que volvería al euro un poco más débil en la comparación con el dólar, pero dadas las incertidumbres persistentes, eso no causará mucho daño al atractivo del oro”, dijo el analista independiente Ross Norman.

La pandemia del coronavirus ha lastrado con fuerza a las economía de todo el mundo, obligando a los grandes bancos centrales a entregar enormes estímulos para contrarrestar sus efectos negativos y encaminando al oro a su mejor año en una década.

Entre otros metales preciosos, el platino subía un 0.2% a US$ 902.94, la plata caía un 0.7% a US$ 26.51 y el paladio bajaba un 0.5% a US$ 2,263.82.