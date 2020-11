El oro tocó un mínimo de una semana este jueves debido al alza del dólar, mientras que el optimismo general respecto a que los avances en el desarrollo de una vacuna acelerarán la recuperación económica también socavaban el atractivo del lingote como refugio.

El oro al contado caía un 0.5% a US$ 1,862.16 la onza a las 0953 GMT, luego de tocar su nivel más bajo desde el 9 de noviembre a US$ 1,854.60. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.7% a US$ 1,861.20.

El oro ha sido víctima del optimismo generado por las noticias de avances hacia una vacuna contra el coronavirus y la reciente fortaleza del dólar lo ha llevado al extremo inferior de su rango de cotización, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

“Y el estímulo fiscal estadounidense sigue siendo un problema porque (Donald) Trump aún no ha reconocido su derrota en las elecciones presidenciales, por lo que el apoyo fiscal sigue estando muy lejos”.

El dólar, considerado como un refugio que rivaliza con el oro, subía un 0.3% frente a sus monedas rivales, beneficiándose de las incertidumbres causadas por un aumento en los nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos y las restricciones resultantes.

El aumento de casos, también en Europa, alejó aún más a las acciones mundiales de los récord que habían tocado tras los prometedores anuncios de vacunas de Pfizer y Moderna.

Las vacunas podrían recibir la autorización de Estados Unidos en unas semanas, dijo el miércoles el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar.

El oro ha ganado cerca de un 23% este año, impulsado por su atractivo como cobertura contra la inflación y depreciación de la moneda, que podrían darse luego de medidas de estímulo sin precedentes a nivel global.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 1.5% a US$ 23.95 la onza, el platino bajaba un 0.7% a US$ 936.06 y el paladio perdía un 0.7% a US$ 2,312.97.