El oro caía el martes, presionado por un avance del dólar a máximos de más de un mes, en momentos en que los inversores siguen dudando de que haya nuevas medidas de estímulo para apoyar a la economía afectada por la pandemia y antes de varios discursos de autoridades de la Reserva Federal (Fed) esta semana.

El oro al contado perdía 0.45% a US$ 1,904 la onza las 10:01 GMT, luego de haber cedido a US$ 1,882.70 la onza el lunes, su menor nivel desde el 12 de agosto.

Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban 0.1% a US$ 1,909.10 la onza.

El dólar, considerado también un activo de refugio, alcanzó un techo de seis semanas contra una cesta de otras monedas importantes, debido a que los mercados empezaron a mostrar aversión al riesgo por el resurgimiento de casos de coronavirus y nuevas órdenes de confinamiento en Europa.

“El oro podría caer bastante por debajo de los mínimos de ayer (lunes) dependiendo de cómo se desarrolle la liquidación en los mercados bursátiles. Simplemente tiene que ver con cuánto pánico exhiben los inversores”, dijo Xiao Fu, analista del Banco Internacional de China, y añadió que la creciente aversión al riesgo podría seguir apoyando al dólar y pesando sobre el lingote.

Entre otros metales preciosos, la plata retrocedía 2.2% a US$ 24.18 la onza; el platino sumaba 0.9% a US$ 889.01 la onza; y el paladio caía 0.3% a US$ 2,267.54 la onza.