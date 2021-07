El oro se movía en un rango estrecho este viernes, ya que el temor por la variante Delta del COVID-19 era compensado por un ligero repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, aunque el metal iba rumbo a anotar su tercera semana seguida de avances.

A las 1114 GMT, el oro al contado perdía un 0.1% a US$ 1,800.86 la onza, pero en la semana acumula un avance de 0.8%. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.1% a US$ 1,801.60.

Si va a haber una desaceleración en la economía global como consecuencia del aumento de casos de variantes de Delta, eso debería ser positivo para el oro, dijo el analista jefe de mercado de CMC Markets UK, Michael Hewson.

“Desde un punto de vista técnico, US$ 1,825 será un hueso duro de roer y si los rendimientos continúan recuperándose de los mínimos que vimos esta semana, entonces podríamos ver que el oro se desplaza hacia unos US$ 1,790”, agregó Hewson.

El retorno del bono del Tesoro estadounidense a 10 años repuntaba desde un mínimo de más de cuatro meses en la sesión anterior, pero cerraría la semana con bajas. Rendimientos más altos se traducen en un mayor costo de oportunidad para mantener lingotes, que no da intereses.

Datos publicados el jueves mostraron un aumento en el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo la semana pasada.

En otros metales preciosos, la plata subía un 0.4% a US$ 26.01 la onza. El platino ganaba un 1.2% a US$ 1,088.00 y el paladio cedía un 0.1% a US$ 2,802.26.