Oro cae ante nuevos aranceles y posible alza de tasas de interés por la FED

Los precios del oro caían el jueves, presionados por un dólar más sólido luego que la Reserva Federal de Estados Unidos reafirmó su intención de elevar las tasas de interés, y los aranceles comerciales entre Estados Unidos y China entraron en vigor.

El metal precioso no pudo mantener el nivel psicológico clave de US$ 1,200 del miércoles, mientras el dólar reanudaba su alza.

El oro al contado caía 0.4% a US$ 1,190.43 la onza a las 11:52 GMT. Los precios alcanzaron su máximo nivel desde el 13 de agosto en US$ 1,201.51 en la sesión previa.

Las minutas de la última reunión de la Fed sugirieron que el banco central se encamina a una nueva alza de las tasas de interés después de subirlas dos veces este año, impactando en la demanda del oro, que no rinde intereses.

"El oro ha caído víctima de otra ronda de fortaleza del dólar", dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen. "El mercado necesita ver que la trayectoria de alzas de tasas de interés en Estados Unidos empieza a frenarse y esa no fue la señal de las minutas de la Fed ayer", agregó.

Además, los aranceles comerciales recíprocos impuestos por Estados Unidos y China entraron en vigor el jueves, lo que beneficia al dólar, considerado un refugio seguro, incluso cuando funcionarios de nivel medio de ambos países reanudaron conversaciones en Washington.

En medio de los impactos al sistema financiero global provocados por la actual guerra comercial, los inversores han optado por la seguridad de los papeles del Tesoro y de la moneda estadounidenses, lo que volvió al oro, denominado en dólares, más caro para los tenedores de otras divisas.

Esto, sumado a mayores alzas de las tasas de interés de Estados Unidos este año, ha reducido la demanda del metal precioso.

Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.6% a US$ 1,195.70.

A nivel global, el dólar subía un 0.08% contra una cesta de seis monedas, a 95,220.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía 0.9% a mínimos en una semana de US$ 14.59 la onza.

El platino caía 1.93% a US$ 776 la onza, mientras el paladio perdía 1.1% a US$ 914.89. El paladio alcanzó un máximo de tres semanas a US$ 928.50 el miércoles.