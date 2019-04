Oro cae a mínimo de una semana por mejora de optimismo comercial

Los precios del oro bajaban levemente este lunes, hasta un mínimo de más de una semana, ya que el progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China mejoraba el apetito por el riesgo y restaba atractivo al lingote -un activo considerado seguro- incluso a pesar de la debilidad del dólar.

El oro al contado cedía un 0.3% a US$ 1,286.74 la onza, a las 0930 GMT, tras tocar US$ 1,285.48, su cota más reducida desde el 5 de abril. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.4% a US$ 1,289.70 la onza.

El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, afirmó que espera que las negociaciones con China se estén acercando a su fase final.

Sus palabras, combinadas con sólidos datos de exportación chinos y el dato de producción industrial de la zona euro del viernes, impulsó al alza las acciones mundiales, los rendimientos de los bonos alemanes y al euro.

El oro cayó por debajo de los US$ 1,300 la semana pasada, algo que fue visto como un sesgo negativo en las gráficas usadas por los operadores técnicos, dijeron analistas. El lingote podría revisitar ahora su mínimo de 4 de abril de US$ 1,280.59 la onza, indicó Wang Tao, analista técnico de Reuters.

En otros metales preciosos, el platino al contado ganaba un 0,3 por ciento, a US$ 888.25 la onza; el paladio bajaba un 0.4% a US$ 1,366.20; y la plata cedía un 0.1% a US$ 14.94.