Oro cae a mínimo de una semana por avance del dólar mientras que atención se centra en la FED

El oro bajaba este martes hasta un mínimo de una semana, consolidándose por debajo de los US$ 1,400 ante el avance del billete verde por expectativas de una Reserva Federal (FED ) menos cauta antes de que su presidente, Jerome Powell, comparezca ante el Congreso de Estados Unidos .

A las 1115 GMT, el oro al contado cedía un 0.36%, a US$ 1,390.40 la onza, tras haber tocado los US$ 1,386.11, su nivel más reducido desde el 2 de julio. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en agosto perdían un 0.7%, a US$ 1,389.50.

Cabe señalar que los dos días de testimonio de Powell ante el Congreso comienzan el miércoles.

Por su parte, el dólar tocó un máximo de tres semanas frente a una cesta de destacadas monedas y las expectativas de que la FED recorte las tasas de interés en 50 puntos básicos este mes cayeron al 5.9% desde el 25% de la semana pasada.

No obstante, la probabilidad de una rebaja de 25 puntos básicos está en el 98%, mientras que se considera que hay pocas opciones de movimientos en los tipos en septiembre.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía un 0.2% a US$ 14.99 por onza; el paladio cedía un 0.9% a US$ 1,547.50; y el platino restaba un 0.8% a US$ 807.28.