Oro cae a mínimo de dos semanas por solidez del dólar pese a tensiones comerciales

El oro tocó un mínimo de más de dos semanas este lunes, ya que los inversores optaban por la seguridad del dólar, moneda respaldada por los robustos reportes económicos de Estados Unidos, incluso a pesar de la persistencia de los riesgos geopolíticos y las tensiones comerciales.

A las 1025 GMT, el oro al contado perdía un 0.2%, a US$ 1,274.51 la onza, tras tocar US$ 1,273.22, su mínimo desde el 3 de mayo. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.1%, a US$ 1,274.50.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, se afirmaba cerca de máximos de dos semanas, ampliando ganancias tras sólidos datos de vivienda y empleo que ayudaron a que la divisa norteamericana marcara la semana pasada su mayor avance semanal desde principios de marzo.

La prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China también respaldaba al dólar, que imitaba su trayectoria del año pasado, cuando fue preferido frente al oro como activo de seguridad.

Entre otros metales preciosos, la plata operaba estable, a US$ 14.39 la onza, tras tocar un mínimo de más de cinco meses, a US$ 14.33. El platino ganaba un 0.7%, a US$ 818.90, y el paladio mejoraba un 0.8%, a US$ 1,320.43.