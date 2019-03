Oro cae a mínimo de 5 semanas e inversores prefieren más riesgo

El oro caía a su nivel más bajo en más de cinco semanas el lunes mientras el dólar se mantenía firme y los inversores optaban por activos más riesgosos con la esperanza de un deshielo en la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

El oro al contado caía 0.5% a US$ 1,286.60 por onza a las 10:48 GMT llegando a tocar más temprano los US$ 1,285.65, su nivel más bajo desde el 25 de enero.

Los futuros del oro estadounidense bajaban un 0.9% a US$1,288.

El oro cayó 2.6% la semana pasada, su mayor retroceso semanal en más de 1 año y medio.

"El aumento del apetito por el riesgo es claramente un poco negativo para el oro", dijo el analista de Julius Baer, Carsten Menke.

"Vimos un poco de ventas el viernes cuando el dólar se fortaleció y eso continúa hoy, ejerciendo cierta presión sobre el oro. Que pasara por debajo de los 1,300 dólares (el viernes) también provocó algunas ventas más", añadió.

Los mercados globales subían ante las expectativas de que las dos mayores economías del mundo podrían evitar una guerra comercial prolongada.

Entre otros metales preciosos, el paladio ganaba 0.2% a US$ 1,547.90 por onza, el platino cedía 1.4% a US$ 844.75 la onza. La plata caía 0.4% a US$ 15.14.