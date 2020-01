El oro caía el martes a un mínimo de más de una semana, debido a que la fortaleza de los mercados bursátiles y las esperanzas de la firma de la fase inicial del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se realice sin dificultades restaban atractivo al lingote, mientras que el paladio tocó un máximo récord.

El oro al contado perdía un 0.3% a US$ 1,543.91 la onza a las 1043 GMT luego caer más temprano a su nivel más bajo desde el 3 de enero a US$ 1,535.63. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.4% a US$ 1,544.60.

“Mientras las acciones sigan marcando máximos récord, no hay una necesidad real para las políticas de seguros que se encuentran en el oro”, dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen.

“Tenemos la firma del acuerdo comercial (...) probablemente no vamos a ver a nadie sacudiendo el bote en esta etapa, pero, sin embargo, le dará al mercado una oportunidad de leer el texto y ver qué hay en el acuerdo”, agregó.

Un día antes de la firma de la fase uno del acuerdo comercial, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó la designación de China como manipulador de su moneda, lo que avivó el optimismo del mercado.

El lingote subió a un máximo de casi siete años la semana pasada, debido a las preocupaciones sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán, pero la remontada fue breve ante la ausencia de una mayor escalada de las tensiones.

Entre otros metales preciosos, el paladio tocó un récord máximo de US$ 2,150.83 la onza y se encaminaba a su novena sesión de ganancias apuntalado por un continuo déficit de suministros. El metal ganaba un 0.7% a US$ 2,146.45.

La plata perdía un 1% a US$ 17.78 la onza, luego de tocar su cota más baja desde el 24 de diciembre a US$ 17.64 más temprano en la sesión. En tanto, el platino bajaba un 0.5% a US$ 969.21.