El oro caía este jueves debido a que los inversores reevaluaron sus posiciones y tomaron ganancias tras un salto de más del 1% en la sesión previa, mientras esperan nuevos anuncios de estímulo del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) que podrían apuntalar una reactivación económica.

El oro al contado bajaba un 0.7% a US$ 1,939.30 la onza a las 0940 GMT, tras subir un 1,3% el miércoles. Los futuros del oro en Estados Unidos, en tanto, caían un 0.3% a US$ 1,947.60.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará a las 1310 GMT en el marco de la conferencia anual de bancos centrales, y los inversores estarán atentos a sus perspectivas sobre la meta de la inflación y la trayectoria de las tasas de interés.

“El oro se ha recuperado desde hace bastante tiempo y la expectativa de más paquetes de estímulo está aumentando las posibilidades de una recuperación económica”, dijo el analista de OANDA Craig Erlam.

La Fed ha bajado las tasas de interés casi a cero y ha introducido medidas sin precedentes para estimular la economía golpeada por el coronavirus, contribuyendo a un alza del 28% del oro en lo que va de año.

Entre otros metales, la plata bajaba un 0.9% a US$ 27.28 la onza y el paladio caía casi un 1% a US$ 2,175.84, mientras que el platino subía un 0.4% a US$ 932.96 la onza.