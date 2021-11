Los precios del oro caían este miércoles antes de un anuncio crucial de política monetaria de la Reserva Federal, mientras los inversores esperan pistas sobre el plan del banco central de Estados Unidos de reducir su estímulo inducido por la pandemia en medio de señales de aumento de la inflación.

El oro al contado bajaba un 0.2% a US$ 1,784.28 la onza a las 1141 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre cedían un 0.2% a US$ 1,785.50 la onza.

“Los mercados esperan que la Fed anuncie el inicio de la reducción y también están fijando los precios de las alzas de tasas para el próximo año, no solo de la Fed sino del Banco Central Europeo”, dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research, quien agregó que la pregunta crucial es cuánto reducirá la Fed las compras mensuales de bonos.

El anuncio de la Fed será a las 1800 GMT. Es probable que el banco central comience a recortar sus compras mensuales de activos en US$ 15,000 millones al mes y les pondrá fin a mediados de 2022.

La política monetaria ultralaxa de la Fed ha ayudado a impulsar el oro considerablemente desde la crisis financiera de finales de la década de 2000, con tasas de interés bajas que reducen el costo de oportunidad de mantener activos como el lingote y mientras los temores de inflación avivan la demanda de cobertura.

Los participantes del mercado también esperan una reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra el jueves, después de que datos sugirieran que es poco probable que el desempleo aumente drásticamente, lo que refuerza los argumentos a favor de un alza de tasas.

Los precios del metal han oscilado entre ligeras pérdidas y ganancias esta semana, y los analistas han dicho que la decisión de la Fed podría ser el evento que empuje al oro fuera de ese rango.

En tanto, la plata al contado subía un 0.3% a US$ 23.59 la onza y el platino ganaba un 0.6% a US$ 1,044.02 la onza, mientras que el paladio caía un 0.3% a US$ 2,005.19 la onza.