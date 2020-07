Los precios del oro bajaban este miércoles por tomas de ganancias tras una racha alcista que los elevaron a máximos récord, mientras los inversores aguardaban el cierre de una reunión de la Reserva Federal (Fed), que ratificaría su política monetaria ultra expansiva para ayudar a la economía tras la pandemia.

El oro al contado cedía 0.1% a US$ 1,956.46 la onza a las 0946 GMT luego de trepar el martes a un récord de US$ 1,980.57. Los futuros del oro en Estados Unidos subían 0.5% a US$ 1,953.40 la onza.

“Cuando estás sentado sobre una enorme rentabilidad, las personas quieren tomarla”, dijo el analista independiente Ross Norman. Añadió que el mercado también desea esperar al comunicado que emitirá la Fed a las 1800 GMT.

Además, los inversionistas siguen de cerca el estancamiento político en el Congreso estadounidense en torno a un plan de asistencia económica de US$ 1 billón.

“Ellos van a tener que aplicar más estímulos a una economía que está teniendo problemas para salir del agujero y queremos saber si van a incrementar el estímulo monetario, si eso pasa, será positivo para el oro”, dijo Norman.

El oro, considerado como un refugio ante la inflación y las pérdidas cambiarias luego de olas de estímulos monetarios, tiende a beneficiarse de las bajas tasas de interés, que reducen el costo mantener lingotes.

Los inversionistas han continuado acumulando activos en los fondos respaldados por oro y las tenencias en el SPDR Gold Trust se sitúan en su máximo nivel en siete años.

Entre otros metales preciosos, la plata bajaba 1% a US$ 24.33 la onza; el platino subía 0.1% a US$ 949.43 la onza; y el paladio caía 1.4% a US$ 2,251.76 la onza.