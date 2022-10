Los precios del oro caían por cuarta sesión consecutiva el lunes, lastrados por un dólar más fuerte después de que los buenos datos de empleo de Estados Unidos cimentaron las apuestas a que la Reserva Federal mantendría su agresiva senda de subidas de tasas.

El oro al contado caía un 0.8% a US$ 1,680.60 por onza a las 08:57 GMT, luego de tocar un mínimo no visto desde el 3 de octubre. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 1.2% a US$ 1,688.30.

El índice dólar alcanzó un máximo de más de una semana, lo que encarece el oro para los compradores que tienen otras divisas.

Los datos del viernes mostraron que los empleadores estadounidenses contrataron más trabajadores de lo esperado en septiembre, mientras que la tasa de desempleo cayó al 3.5%, proporcionando munición a la Fed para ofrecer otra fuerte subida de tasas en su próxima reunión de política monetaria.

Los futuros de los fondos de la Reserva Federal prevén una probabilidad del 90% de una subida de 75 puntos básicos.

La atención se centra ahora en los datos de inflación en Estados Unidos que se publicarán esta semana. Se prevé que la inflación de los precios al consumidor se reduzca un poco, a un 8.1% anual, pero que la medida subyacente se acelere a 6.5% desde 6.3%.

Las tasas de interés más altas aumentan el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 2.3% a US$ 19.65 por onza, después de alcanzar un mínimo de una semana, el platino cedía un 1.5% a US$ 898.58, mientras que el paladio subía un 0.1% a US$ 2,183.99.

Con información de Reuters