Los precios del oro perdían casi un 1% este jueves, hasta su nivel más bajo en cerca de una semana, mientras el dólar se fortalecía y los inversores esperaban las últimas lecturas sobre el mercado laboral estadounidense para calibrar la recuperación económica y la política monetaria futura.

A las 0922 GMT, el oro al contado cedía un 0.8% a US$ 1,893.61 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.7%, a US$ 1,895.80.

El Departamento del Trabajo tiene previsto publicar los datos de solicitudes iniciales de subsidios por desempleo semanales más tarde en el día, mientras que el viernes se conocerán las cifras de las nóminas no agrícolas.

“(El oro) está probablemente en una fase crítica desde una perspectiva técnica, con subidas y bajadas en torno a los US$ 1,900 la onza”, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS, agregando que factores como un dólar algo más fuerte estaban presionando al lingote.

Aunque los precios en el corto plazo estarán movidos por una inflación todavía elevada, se espera que el oro comience a bajar en los próximos 6 a 12 meses por expectativas de que en algún momento la Reserva Federal hable sobre un ajuste de su política, señaló Staunovo.

El índice dólar se apreciaba un 0.1% frente a sus rivales, restando atractivo al oro para los tenedores de otras monedas.

En otros metales preciosos, la plata cedía un 1.4% a US$ 27.80 la onza; el paladio bajaba un 0.5% a US$ 2,842.77; y el platino caía un 0.6% a US$ 1,182.79.