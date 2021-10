Los precios del oro caían este lunes ante un dólar más firme por expectativas de que la Reserva Federal no retrasará sus planes de reducir el apoyo económico a pesar del decepcionante informe de empleo de septiembre en Estados Unidos.

A las 1229 GMT, el oro al contado bajaba un 0.1% a US$ 1,754.89 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos registraban pocos cambios a US$ 1,757.70. La plata caía un 0,5%, a US$ 22.55.

El lingote trepó el viernes a máximos desde el 22 de septiembre tras el reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos. No obstante, el alza se redujo a medida que los inversores aceptaron la posibilidad de que la Fed aún tenga suficientes argumentos para empezar a quitar los estímulos.

El oro está experimentando cierta “presión bajista” tras no poder aferrarse a las ganancias del viernes, dijo Carlo Alberto De Casa, analista de Kinesis Money.

Sin embargo, “una buena parte de la reducción ya está incorporada en los cálculos” y siempre que el lingote se mantenga por encima de los US$ 1,750 es positivo para el metal, lo que limita la “gran volatilidad”, agregó el analista.

El oro se considera una cobertura contra la inflación y la devaluación de la moneda, pero tasas de interés más altas en Estados Unidos elevan el costo de oportunidad de tener lingotes. El interés por el metal amarillo era contenido además por el alza del dólar.

En otros metales preciosos, el paladio ganaba un 2.9% a US$ 2,138.16 por onza, luego de llegar a US$ 2,182.67, su máximo desde el 10 de septiembre. El platino subía un 0.5% a US$ 1,031.49.