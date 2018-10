Oro cae junto a mercados accionarios mientras el dólar se fortalece

El precio del oro caía junto a los mercados accionarios el lunes, en respuesta al avance del dólar que se está beneficiando de una seguidilla de datos sólidos de la economía estadounidense que han reforzado las expectativas de futuras alzas en la tasa de interés.

El oro al contado bajaba un 0.7% a US$ 1,193.81 por onza a las 11:00 (GMT). Los futuros del oro en Estados Unidos, en tanto, descendían un 0.7% a US$ 1,197.80 por onza.

Los mercados accionarios globales bajaban ya que la confianza de los inversores asumió el impacto del alza de la semana pasada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las preocupaciones por la guerra comercial entre Washington y Pekín.

El nerviosismo se agravó después de que el banco central chino redujo el domingo el nivel de efectivo que los bancos deben mantener como reservas con el objetivo de disminuir los costos de financiamiento.

"La debilidad en los mercados emergentes podría llevar a una pequeña apuesta por el oro ", dijo Nicholas Cawley, analista de DailyFX.com, pero añadió que los factores preponderantes son la perspectiva de mayores tasas de interés en Estados Unidos y los rendimientos de los bonos del Tesoro.

"(El oro) se está negociando por debajo de todos los promedios referenciales. Un yuan más débil y un índice dólar más alto son negativos para el metal".

Un dólar más fuerte hace al oro, denominado en la moneda estadounidense, más caro para los tenedores de otras divisas.

El oro ha caído más de un 12% frente a su máximo de abril, principalmente debido a la fortaleza del dólar que refleja el buen desempeño de la economía estadounidense, las tasas de interés en alza y las preocupaciones por una guerra comercial.

El oro es altamente sensible a los aumentos en las tasas, que elevan el costo de mantener inversiones en el metal precioso, que no rinde intereses.

La plata al contado caía un 1% a US$ 14.43 dólares, mientras que el paladio descendía un 0.2% a US$ 1,066.60. El platino caía 0.3% a US$ 818.90 por onza.